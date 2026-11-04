Абсолютні бестселери: названо нові автомобілі, які розкуповують в Україні

Škoda Kodiaq уперше очолив рейтинг найпопулярніших авто.

Упродовж жовтня український автомобільний ринок поповнили 4,9 тис. нових легкових автомобілів. Такі дані наводить "УкрАвтопром".

Порівняно з вереснем цього року автомобільний ринок України продемонстрував мінімальну динаміку: кількість проданих машин збільшилася лише на 0,4%. Водночас у рейтингу найпопулярніших моделей відбулися суттєві зміни – лідерство вперше здобув кросовер Škoda Kodiaq.

Загалом кросовери фактично монополізували десятку лідерів. Дев'ять із десяти моделей належать до сегмента SUV. Єдиним винятком стала Škoda Octavia.

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Toyota, хоча й не має першості серед моделей, зберігає дуже сильні позиції, будучи найпопулярнішим українським брендом нових авто. Одразу дві її моделі потрапили до першої шістки: RAV4 та Land Cruiser Prado. Також до рейтингу потрапили одразу дві моделі Volkswagen.

ТОП-10 найпопулярніших нових авто:

1. Škoda Kodiaq – 245 од.;

2. Renault Duster – 227 од.;

3. Volkswagen Touareg – 208 од.;

4. Toyota RAV4 – 205 од.;

5. Hyundai Tucson – 159 од.;

6. Toyota Land Cruiser Prado – 139 од.;

7. Škoda Octavia – 134 од.;

8. Mazda CX-5 – 125 од.;

9. Volkswagen Tiguan – 123 од.;

10. BYD Sea Lion 06 – 115 од.

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Раніше УНІАН писав, що за перші дев’ять місяців 2026 року українці придбали 37 тис. вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Найбільшу популярність серед них здобув компактний кросовер Ford Escape. Водночас до трійки лідерів потрапили одразу дві моделі американського виробника Tesla.

Окремо варто відзначити автомобілі з Китаю. Як повідомлялося, упродовж січня-вересня в Україні зареєстрували 9 184 такі легковики. Серед нових моделей із Китаю найбільшим попитом користувався кросовер BYD Sea Lion 06.

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