Графіки відключень світла: коли не буде електроенергії 5 листопада

Обмеження пов’язані з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

У четвер, 5 листопада, в окремих регіонах України вимушено застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".

Обмеження пов’язані з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Час застосування обмежень:

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00:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, обсягом від 2 до 4 черг (8-12 годин);

00:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості.

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - додали в "Укренерго".

Ситуація в енергетиці - останні новини

Нагадаємо, що масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру призвели до того, що атомні електростанції були змушені скоротити виробництво електроенергії. Вийти на номінальні показники виробництва АЕС зможуть після того, як енергетики відновлять мережі, пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

Як повідомив народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко, російські атаки пошкодили всі ключові підстанції навколо Києва. Тому розраховувати на стабільні графіки відключень не варто.

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