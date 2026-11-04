Бувалий турист назвав п'ять мальовничих міст Європи, які можна обійти пішки за один день

Такий формат відпочинку допомагає туристам чимало заощадити завдяки зменшенню транспортних витрат.

Чимало туристів полюбляють досліджувати міста пішки. Однак далеко не всі міста підходять для такого формату подорожей.

Досвідчений мандрівник Вінісіус Коста, який за своє життя відвідав понад 200 міст Європи, у своєму матеріалі для Travel Off Path відібрав п'ять із них, які можна обійти за один день пішки.

Серед переваг цих крихітних міст він називає той факт, що туристам не доводиться там витрачати величезні суми грошей лише на транспорт, щоб пересуватися ними.

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1. Люксембург, Люксембург

Сам по собі Люксембург вважається недешевим містом. Однак, оскільки він дуже маленький, то все найцікавіше там можна побачити за кілька годин, включаючи його неймовірно красиве Старе місто, включене до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До того ж там ще й безкоштовний громадський транспорт.

Ну а оскільки Велике Герцогство Люксембург буквально "затиснуте" між Францією, Бельгією та Німеччиною, туди легко можна з'їздити на один день без ночівлі з дешевших міст сусідніх країн.

2. Брюгге, Бельгія

За словами Кости, Бельгія може похвалитися найвищою концентрацією місць, що ідеально підходять для одноденних поїздок. Будь то Гент, Льовен чи навіть Брюссель – усе це можна встигнути відвідати за один насичений день. Однак найкращим варіантом для одноденної подорожі Бельгією він вважає Брюгге.

"Уявіть собі Амстердам, тільки набагато затишніший і без натовпів британських туристів, які приїхали сюди заради пива. Це мальовниче нідерландськомовне місто на північному заході Бельгії, пронизане мережею чарівних каналів. Досліджувати його можна пішки – тут повно романтичних кам'яних містків і прогулянкових доріжок уздовж каналів, – але мій улюблений спосіб – це екскурсія на човні", – зазначає автор.

Більше про місто читайте в нашому окремому матеріалі.

3. Ментона, Франція

Це містечко, розташоване у східній частині Французької Рив'єри на стику з італійською Лігурією, залишається своєрідною "прихованою перлиною" Середземномор'я. Місцева набережна зустрічає гостей щільними рядами яскравих будівель, що піднімаються вгору по пологим схилах.

Як пояснює Коста, більшість інфлюенсерів, які прямують до Монако, та відпочивальників на пляжах Ніцци поки що навіть не підозрюють про існування цього місця.

4. Загреб, Хорватія

"Хоча Загреб – повноцінна столиця держави з населенням майже 800 000 осіб у межах міста, але усі його головні пам'ятки зосереджені на крихітній ділянці площею всього в одну квадратну милю, яку називають Старим містом", – зазначає досвідчений турист.

Історичний центр хорватської столиці поділяється на три частини: Верхнє місто, Нижнє місто та Каптол. Кожна з них здатна приємно здивувати туристів.

5. Любляна, Словенія

Всього дві години на поїзді від згаданого раніше Загреба – і можна опинитися в Любляні, крихітній, неймовірно мальовничій столиці Словенії.

"Можливо, ця країна відома вам як батьківщина Меланії Трамп, а для мене вона – це тихі вулички Старого міста, ситний гуляш, який не вдарить по вашому гаманцю, і захоплюючі гірські панорами, що відкриваються зі стін казкових замків", – зазначає Коста.

Інші ідеї для подорожей Європою від Вінісіуса Кости

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерт також назвав п'ять казкових різдвяних ярмарків Європи, де немає шалених натовпів і можна купити дешевий глінтвейн.

Також Коста розповів про п'ять забутих міст Європи, які варто відвідати, поки вони не стали надто популярними.

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