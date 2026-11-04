Прогнози не справдилися: економіка України показує навіть більше падіння, ніж передбачали

Після пожвавлення у другому кварталі економіка України знову перейшла до скорочення.

За підсумками третього кварталу 2026 року реальний ВВП України зменшився на 0,7% у річному вимірі. Про це повідомила Державна служба статистики.

У порівнянні з другим кварталом 2026 року реальний ВВП скоротився на 0,5% (з урахуванням сезонного фактора).

Таким чином, після пожвавлення у другому кварталі економіка України знову перейшла до скорочення. У другому кварталі (квітень–червень) реальний ВВП збільшився на 0,4% у річному вимірі. У квартальному порівнянні, з урахуванням сезонних чинників, зростання становило 0,3%.

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Поточний спад виявився глибшим, ніж прогнозував НБУ. За прогнозом Національного банку, оприлюдненим наприкінці жовтня, у третьому кварталі реальний ВВП мав скоротитися на 0,5% у річному вимірі. Нові дані Держстату виявилися гіршими на 0,2 відсоткового пункта.

У самому Нацбанку пов'язують погіршення економічної ситуації передусім із посиленням російських ударів по виробничій інфраструктурі та логістичних об'єктах, а також блокуванням морських портів. Найвідчутніше постраждали металургійні та гірничодобувні підприємства. Скорочення також фіксувалося у промисловості, торгівлі та аграрному секторі.

Економіка України – головне

Раніше Нацбанк переглянув у бік погіршення річний прогноз і прогнозував зниження реального ВВП за підсумками 2026 року на 0,4%. Як зазначали в НБУ, лише посилення російських атак по бізнесу призвело до зниження реального ВВП на 1,9 відсоткового пункта.

За оцінками Нацбанку, у 2027–2028 роках економіка України поступово повернеться до зростання. Серед ключових чинників відновлення регулятор називає державні та приватні інвестиції в оборонно-промисловий комплекс, розширення локалізації та нарощування виробництва озброєння.

Водночас макроекономічний прогноз інвестиційної групи ICU передбачає скорочення української економіки протягом 2026–2027 років. Аналітики очікують, що реальний ВВП зменшиться на 0,6% у 2026 році та ще на 1,9% у 2027-му. На тлі економічного спаду також прогнозується прискорення інфляції.

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