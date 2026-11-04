Колцентри, напади та викрадення: НАБУ оприлюднило подробиці про нову злочинну організацію

До її складу було залучено щонайменше 12 осіб.

Злочинна організація, яка давала хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів, займалася також нападами та викраденнями.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Національне антикорупційне бюро України, яке нагадало про викриття раніше злочинної організації, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

"Організатором був раніше неодноразово засуджений чоловік, який залучив до злочинної діяльності чинних високопосадовців СБУ, Офісу генерального прокурора, Національної поліції та представників кримінального середовища", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Так, під прикриттям правоохоронців учасники організації забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок та підробленої іноземної валюти.

"Крім того, організовували сплановані напади, викрадення та завдання тілесних ушкоджень в інтересах злочинної організації. До її складу було залучено щонайменше 12 осіб", - повідомили в НАБУ.

Бюро також виклало відео про це продовження операції "Карфаген". У ньому, зокрема, йдеться про те, що засновником та керівником злочинної організації був тричі засуджений "Кримінал". До складу організації також входили:

"Мексиканець" - громадянин Росії, засновник та керівник транснаціонального наркокартелю "Хімпром";

"Боксер" та "Паша" - підлеглі "Кримінала", виконавці "брудної роботи";

"Прайс" - поліцейський, один з керівників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, який відповідав за прикриття діяльності колцентрів;

"Консультант" - поліцейський, який відповідав за безпеку, прикривав злочинну діяльність та координував окремі напрямки злочинної діяльності;

"Акім" - генерал-майор Служби безпеки України, який забезпечував захист від увагу з боку своїх колег.

У відео також вказується, що учасники злочинної організації координували діяльність щонайменше 52 колцентрів. У "офісах" працювали щонайменше 2 тисячі 700 людей, які ошукували українців та іноземців.

Крім того, йшлося про плани "підкупити міністра". У розмовах фігурантів в цілому йдеться про кількох міністрів.

Як вказується у відео, злочинці також шукали шляхи убезпечення свого бізнесу через парламент та законопроєкти. "Кримінал" говорить про те, що йому мають організувати зустріч із, як вказується у слайді, "Арах*** (голова однієї з парламентських фракцій - прим.)".

Учасники організації у своїх розмовах також згадують, зокрема, про журналістське розслідування, яке їм заважало, та Дениса Бігуса. Вживається фраза "облити кислотою".

"Хімпром" та "Карфаген"

Як повідомляв УНІАН, у квітні було викрито діяльність злочинного угруповання "Хімпром", учасники якого вибудували розгалужену систему незаконного заробітку та впливу. Йшлося про наркоторгівлю через мережу магазинів, шахрайські call-центри для ошукування громадян Європейського Союзу та насильницькі злочини.

"Хімпром" був відомий як злочинне угруповання, діяльність якого пов’язують із виробництвом та збутом синтетичних наркотиків. Одним із напрямів діяльності була мережа магазинів під брендом U420. Публічно ці торгові точки позиціонувалися як магазини продукції на основі CBD. Утім, під прикриттям легальної торгівлі було організовано виробництво, фасування, перевезення, зберігання та збут продукції з вмістом психотропних речовин.

На початку вересня в рамках операції "Карфаген" було повідомлено про викриття злочинної організації, створеної одним з керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора. До угруповання, сформованого в середині 2025 року, увійшли чинні працівники прокуратури та наближені до посадовця ОГП особи.

Сьогодні, 4 листопада, у НАБУ заявили, що спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

До цієї злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці Служби безпеки України, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища.

Telegram-канал Ukraine context, який вважається наближеним до голови Офісу президента Кирила Буданова, зазначив, що згідно з їхньою інформацією, в одному з елітних котеджних містечок у Київській області проходили обшуки НАБУ. І що йшлося про будинок, де проживає Сергій Дука, генерал-майор, перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, якого "підозрюють у причетності до підкупу високопосадовців правоохоронних органів".