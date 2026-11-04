НАБУ затримала генерала СБУ Дуку, - ЗМІ

Сьгодні у нього опроводили слідчі дії.

Генерал-майора Сергія Дуку, першого заступника начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, затримали представники Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомляє інтернет-видання "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Затримання відбулося на тлі оприлюднення Національним бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою інформації про викриття злочинної організації, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Раніше Telegram-канал Ukraine context, який є наближеним до керівника Офісу президента Кирила Буданова, поширив інформацію, що НАБУ проводила обшуки в одному з елітних котеджних містечок у Київській області. А саме в будинку, де проживає Сергій Дука - генерал-майор, перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

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Пізніше в СБУ підтвердили, що НАБУ та САП проводять обшуки у співробітників Служби безпеки України.

Справа "Карфаген" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2026 року Національне антикорупційне бюро України провело спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України. Зазначалося, що ця група може бути причетна до "кришування" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. Справа отримала назву "Карфаген".

5 вересня НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили записи розмов у межах операції "Карфаген". Слідчі вказали, що до угруповання, сформованого в середині 2025 року, увійшли чинні працівники прокуратури та наближені до посадовця ОГП особи.

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