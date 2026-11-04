Продукти в Україні дешевшають: найбільше втратили курячі яйця

Також знизилися ціни на овочі борщового набору, вершкове масло та свинину.

За останні три тижні ціни на курячі яйця деяких марок в торговельних мережах впали в середньому на 10%, свідчить моніторинг вартості базових харчових продуктів від УНІАН.

Так, з 15 жовтня по 4 листопада в "Сільпо" відбірні курячі яйця "Квочка" XL подешевшали зі 118,77 до 103,95 грн за десяток (-12,5%).

В Novus з 15 жовтня дана позиція здешевшала зі 109 до 99,99 грн (трохи більше, ніж - 8%). "Домашні" яйця вищої категорії від "Квочки" в АТБ зараз коштують 81,9 грн проти 87,9 грн в середині жовтня (втрата трохи менше -7%). Слід зазначити, що водночас курячі яйця "Молодильні" С0 від "Ясенсвіт" в Novus додали 5 гривень – з 84,99 до 89,99 грн.

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Зауважимо, що для цінового моніторингу ми використовуємо яйця категорії XL та С0. Інші категорії (С1, С2) в магазинах коштують дешевше – проте їхня вага менша приблизно в 1,5 раза.

Загалом про зниження цін на низку основних продуктів харчування на початок листопада в середньому по Україні повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

За даними міністерства, станом на 3 листопада середні ціни на окремі продукти становлять:

курячі яйця – 47,8 грн за десяток, що на 21% менше, ніж місяць тому;

білокачанна капуста – 18,2 грн/кг (-20%);

вершкове масло жирністю 82,5% – 86,6 грн за 200 г (-10%);

свинина – 206,5 грн/кг (-8%);

буряк – 15,7 грн/кг (-8%);

ріпчаста цибуля – 18,7 грн/кг (-6%);

морква – 16,8 грн/кг (-4%).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року курячі яйця подешевшали на 27%, свинина – на 11%, а вершкове масло – на 6%, інформує міністерство.

В Мінагро зазначають, що на формування споживчих цін впливає комплекс чинників, зокрема сезонність, обсяги виробництва, вартість енергоресурсів, логістики та зберігання продукції.

Ціни на продукти в Україні – головні новини

Нагадаємо, що до цього з 21 вересня по 15 жовтня в низці торговельних мереж ціни на курячі яйця зросли до 15%.

Аналітики вважають, що загальне зростання цін на продукти в Україні до кінця року відбудеться, проте воно не буде різким. Серед причин називають дорожнечу пального та сезонне скорочення пропозиції харчових товарів.

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