Рада може розглянути відставку Пишного: голова НБУ зробив заяву

Парламент може розглянути питання звільнення голови Нацбанку вже 12 листопада, зазначив нардеп.

Голова Національного банку України Андрій Пишний не писав заяви про відставку і не планує йти з посади. Про це керівник регулятора повідомив у Facebook.

"Жодної заяви про відставку я не писав і не подавав. Продовжую виконувати свої обов’язки і не маю наміру залишати посаду під політичним тиском", - зазначив він.

Пишний нагадав, що закон встановлює семирічний строк повноважень голови Нацбанку та визначає вичерпний перелік підстав для його дострокового звільнення. Він також зазначив, що є вже четвертим головою НБУ за останні десять років.

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"Рано чи пізно будь-яка каденція завершується, і, коли я прийму відповідне рішення, суспільство дізнається про нього безпосередньо від мене. Зі звітом і належними коментарями", - додав голова НБУ.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що в розісланому порядку денному Верховної Ради є пункт про звільнення голови Нацбанку. За його словами, наступне засідання парламенту заплановане на 12 листопада.

Обшуки в голови НБУ Андрія Пишного - останні новини

21 жовтня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводило обшуки у голови Національного банку Андрія Пишного. За інформацією НАБУ, слідчі дії проводили у приміщенні НБУ та за місцем проживання "одного зі співробітників".

У Нацбанку тоді підтвердили інформацію про обшуки в своєму приміщенні. Там зазначили, що додаткові пояснення будуть надані по завершенню процесуальних дій. У пресслужбі регулятора також наголосили, що НБУ продовжує працювати в штатному режимі.

Народний депутат Ярослав Железняк тоді заявив, що обшуки у Пишного були пов'язані з заводом "КарпатНафтоХім" та керуванням сторонніми особами "СенсБанком".

21 жовтня в ЗМІ поширилася інформація про те, що очільник регулятора подав заяву про відставку після того, як у нього провели обшуки НАБУ та САП. У свою чергу в НБУ спростували цю інформацію.

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