Рада може розглянути відставку Пишного: голова НБУ зробив заяву

Голова Національного банку України Андрій Пишний не писав заяви про відставку і не планує йти з посади. Про це керівник регулятора повідомив у Facebook.
"Жодної заяви про відставку я не писав і не подавав. Продовжую виконувати свої обов’язки і не маю наміру залишати посаду під політичним тиском", - зазначив він.
Пишний нагадав, що закон встановлює семирічний строк повноважень голови Нацбанку та визначає вичерпний перелік підстав для його дострокового звільнення. Він також зазначив, що є вже четвертим головою НБУ за останні десять років.
"Рано чи пізно будь-яка каденція завершується, і, коли я прийму відповідне рішення, суспільство дізнається про нього безпосередньо від мене. Зі звітом і належними коментарями", - додав голова НБУ.
Водночас народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що в розісланому порядку денному Верховної Ради є пункт про звільнення голови Нацбанку. За його словами, наступне засідання парламенту заплановане на 12 листопада.
Обшуки в голови НБУ Андрія Пишного - останні новини
21 жовтня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводило обшуки у голови Національного банку Андрія Пишного. За інформацією НАБУ, слідчі дії проводили у приміщенні НБУ та за місцем проживання "одного зі співробітників".
У Нацбанку тоді підтвердили інформацію про обшуки в своєму приміщенні. Там зазначили, що додаткові пояснення будуть надані по завершенню процесуальних дій. У пресслужбі регулятора також наголосили, що НБУ продовжує працювати в штатному режимі.
Народний депутат Ярослав Железняк тоді заявив, що обшуки у Пишного були пов'язані з заводом "КарпатНафтоХім" та керуванням сторонніми особами "СенсБанком".
21 жовтня в ЗМІ поширилася інформація про те, що очільник регулятора подав заяву про відставку після того, як у нього провели обшуки НАБУ та САП. У свою чергу в НБУ спростували цю інформацію.