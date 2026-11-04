Вибори у США: Axios назвав 5 найбільш вражаючих перемог демократів

Соціологічні опитування значно недооцінили потенційний тріумф демократів на проміжних виборах до Конгресу США.

На проміжних виборах до Конгресу США представники Республіканської партії зазнали поразок у таких масштабах, про які демократи навіть не наважилися б і мріяти за день до виборів. Республіканці понесли відчутні втрати як у "червоних" штатах, де зазвичай мали стабільну високу підтримку, так і в "синіх" штатах, які завжди віддавали перевагу Демократичній партії.

Як пише видання Axios, соціологічні опитування значно недооцінили масштаб тріумфу демократів, і їх перевага над республіканцями стала приголомшливою. Зокрема, демократи перемогли з двозначним відривом у штатах, де ще два роки тому виборці на президентських виборах голосували за Дональда Трампа.

П’ять вражаючих моментів проміжних виборів до Конгресу

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1. Перемоги демократів у штаті Техас.

У Техасі демократи здобули потрійний тріумф, бо вибороли перемоги за крісло губернатора штату, віце-губернатора і генерального прокурора. Це дає демократам єдиний контроль над урядом штату вперше з 1995 року. При цьому член Палати представників Джеймс Таларіко здобув перемогу з перевагою у майже 12% голосів.

2. Штат Північна Кароліна став ареною справжньої виборчої бійні.

Впливовий республіканець Річард Хадсон, який мав забезпечити перемогу Республіканської партії до Палати представників, втратив своє місце у Конгресі. Виборча боротьба у Північній Кароліні значно змінює представництво штату у Конгресі. Тепер делегація штату у Конгресі може змінитися з 10 республіканців і чотирьох демократів до п’яти республіканців і дев’яти демократів.

3. Демократи здобули перемоги шалено дешевою ціною.

Демократи лідирують на тих округах, де Комітет демократичної кампанії до Конгресу або донори майже не витрачали або взагалі не надавали кошти.

Зокрема, на трьох округах у Північній Кароліні, на одному окрузі в Міссурі і на одному окрузі в Теннессі кандидати від демократів прямують до перемоги, отримавши незначну фінансову підтримку від національних демократичних груп.

На шостому окрузі Північної Кароліні демократ Сиріл Джефферсон не витратив жодного цента на рекламу. А на четвертому окрузі в Теннессі демократка Вікторія Бродерік витратила лише 90 тис доларів на усю свою виборчу кампанію.

4. Підтримка від іспаномовних виборців на півдні Техасу

Зокрема, три місця у Конгресі від регіону долини Ріо-Гранде штату Техас дістануться демократам, хоча ще у 2024 році Дональд Трамп у цій частині штату здобув перемогу.

Відповідні результати стали різким розворотом у регіоні, де республіканці раніше досягали значних успіхів серед іспаномовних виборців.

5. Демократи перемогли в деяких найбільш прореспубліканських частинах США.

Демократи забезпечили перемогу до палати представників у деяких найбільш прореспубліканських куточках країни.

Наприклад, на четвертому окрузі в Теннессі Вікторія Бродерік перемагає республіканця Скотта Дежарле на майже 200 голосів. На президентських виборах 2024 року Трамп переміг на цьому окрузі з відривом у 24%.

Вибори у США - що треба знати

Як свідчать попередні дані проміжних виборів до Конгресу США, оприлюднені телеканалом CNN, наразі демократи отримають 54 місця у Сенаті, що забезпечує їм більшість у верхній палаті Конгресу. Також демократи отримують більшість у Палаті представників, нижній палаті Конгресу, де вони вже мають 231 місце.

Республіканцям не допомогли навіть рекордні інвестиції від донорів. ЗХокрема, Ілон Маск витратив на підтримку Республіканської партії на виборах 444 мільйони - а отримав абсолютно мізерний результат.

Президент США Дональд Трамп вже визнав переконливу перемогу демократів.

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