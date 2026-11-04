Після перемоги демократів у США українські облігації швидко дорожчають

Українські облігації стали одними з лідерів за темпами зростання серед активів ринків, що розвиваються.

Доларові облігації України різко зросли в ціні на тлі очікувань, що перемога демократів на проміжних виборах у США сприятиме поліпшенню відносин між Києвом і Вашингтоном, пише Bloomberg.

У середу, 4 листопада, українські облігації стали одними з лідерів за темпами зростання серед активів ринків, що розвиваються. Облігації України з купоном 4,5% та погашенням у 2034 році подорожчали більш ніж на один цент за долар номіналу – до понад 63 центів. Це найвищий показник за останній місяць.

"Останні новини були негативними після чергових атак на енергетичну інфраструктуру України. Тепер ринок очікує, що новий склад Конгресу зможе запобігти будь-яким перебоям у передаванні Україні розвідувальної інформації або обмеженню її доступу до системи Starshield", - зазначив інвестиційний директор Aberdeen Investments Віктор Сабо.

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Настрої навколо мирних переговорів також можуть змінитися після виборів у США. Перші ознаки цих змін можуть з’явитися вже за кілька днів, коли американські переговорники зустрінуться з європейськими партнерами та представниками України в Брюсселі, щоб підготувати підґрунтя для нового раунду переговорів в Абу-Дабі.

Поки що незрозуміло, як саме зміниться позиція Трампа щодо війни в Україні після виборів. За словами головного економіста Capital Economics Ніла Ширінга, президент США може відчути себе більш упевнено у відстоюванні власної зовнішньополітичної позиції на тлі того, як Конгрес під контролем демократів намагатиметься обмежити його вплив усередині країни.

"Трамп може спробувати швидко завершити війну", – зазначив Ширінг.

За його словами, у разі успіху це посилить тиск на Європу, змушуючи її ще більше збільшити витрати на оборону та "взяти на себе більшу відповідальність" за безпеку континенту.

Проміжні вибори у США – головні новини

3 листопада у США відбулися проміжні вибори, під час яких американці голосували за весь склад Палати представників (435 місць), третину Сенату (35 місць), а також обирали губернаторів і представників місцевих законодавчих органів у низці штатів. Демократична партія отримала контроль над обома палатами Конгресу США. Демократи відібрали у республіканців більшість у Палаті представників і Сенаті.

Нинішній президент США Дональд Трамп розраховував, що його політична команда продемонструє значно кращі результати на проміжних виборах. Водночас він заявив про готовність визнати результати виборів до Конгресу та висловив намір співпрацювати з представниками Демократичної партії.

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