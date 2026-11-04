Вода зникатиме майже усюди: нардеп попередив про загрозу взимку

Наявних засобів ППО та інженерного захисту наразі недостатньо, щоб убезпечити енергетичні об’єкти від російських атак.

Україна взимку опиниться перед ризиком масштабних перебоїв із водопостачанням. Про це "Телеграфу" повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ, народний депутат Олексій Кучеренко.

"Наша протиповітряна разом з інженерним захистом на сьогодні не здатні захистити енергетичні об’єкти. А енергетичні об’єкти тягнуть за собою воду. Ви бачите, яка критична ситуація, і не тільки в Києві. Тиждень не було води у Вінниці. В Дніпрі не було води дві доби", – розповів політик.

Кучеренко зазначив, що 95% населених пунктів України не мають належного резервного живлення для водоканалів. Показовим прикладом він вважає Вінницю, де після російських ударів одразу виникають перебої з водопостачанням.

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"Є питання по резервному живленню до голови КМДА, але це питання так само до всіх мерів міст. Хоча плани стійкості можна було прийняти на рівні закону ще у 2023 році та зобов’язати їх законом це робити", – додав нардеп.

Він зазначив також, що проблеми в енергетичній галузі неминуче позначаться на теплопостачанні, що створює ризик повторення торішнього сценарію. Кучеренко нагадав, що київські ТЕЦ (ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ) уже тривалий час не виробляють електроенергію. Їхнє основне завдання зараз – забезпечувати виробництво тепла та подавати його через мережі "Київтеплоенерго". Вирішальним фактором, здатним створити проблеми із теплопостачанням, може стати вразливість київських ТЕЦ перед російськими ракетними ударами.

Проблеми з водопостачанням в Україні – останні новини

Наприкінці жовтня російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі Києва, внаслідок чого в столиці виникли перебої з електропостачанням. Через знеструмлення кількох важливих інфраструктурних об’єктів у місті впав тиск у водопровідній системі.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попереджає, що через російські удари по енергетичній інфраструктурі українці можуть втратити доступ до централізованого водопостачання, тому воду доведеться доставляти автоцистернами. Він зазначив, що аналогічна ситуація вже виникла минулими вихідними у Дніпрі, коли через перебої з водопостачанням без води опинилися кілька сотень тисяч мешканців міста.

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