Долар відійшов від рекорду: Нацбанк визначив офіційний курс валют на четвер

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,25 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 5 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,54 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня послабила свої позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,25 гривні за один євро, тобто гривня втратила 19 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,51/45,54 грн/дол., а до євро – 51,29/51,30 грн/євро.

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4 листопада в обмінних пунктах України середній курс долара становив 46,40 грн/дол., а продати долар можна було за курсом 46,05 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках становив 52 гривні, а курс продажу - 51,57 грн/євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 11 копійок і становив 46,10 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 20 копійок і складав 51,70 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 45,50 гривні, а євро - за курсом 50,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Нагадаємо, що Нацбанк встановив на 4 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,67 гривні за долар. Тобто вітчизняна валюта втратила 14 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 28 жовтня - 45,60 гривні за долар).

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