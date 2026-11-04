Трамп втратив Конгрес, але Україні зарано радіти, – CNN

Президент США все ще в значній мірі контролює зовнішню політику своєї країни.

Результати проміжних виборів до Конгресу США можуть мати серйозні наслідки не лише для американської внутрішньої політики, а й для міжнародних відносин. Зокрема, ослаблення позицій президента Дональда Трампа може вплинути на його підходи до війни Росії проти України, пише CNN.

Як зазначають автори публікації, протягом майже двох років Трамп переглядав усталені принципи американської зовнішньої політики, створюючи невизначеність як серед союзників Вашингтона, так і серед його противників. Тепер вони намагаються зрозуміти, чи змусить електоральна невдача президента йти на компроміси, чи, навпаки, зробить його більш рішучим у просуванні власних рішень.

"Демократи отримають нові інструменти для протидії Трампу. Але він усе ще має значну свободу дій за кордоном", – наголошують журналісти.

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За словами авторів, Київ фактично почав готуватися до періоду після президентства Трампа ще до оголошення результатів виборів. Відносини Володимира Зеленського з американським президентом останніми місяцями суттєво погіршилися: Трамп вимагав заміни українського лідера, просував енергетичні домовленості, вигідні Росії, та перешкоджав доступу України до американських технологій і розвідувальної інформації. Тож поразка Трампа виглядає подарунком для Києва.

"Коли в середу почало світати, офіційних коментарів з Києва було мало. Зеленський, можливо, був радий мемам про себе, сидів з пивом та попкорном перед телевізійним репортажем про проміжні вибори в США, які виконали роботу за нього", - пише CNN.

Однак ослаблення Трампа не означає гарантованого покращення ситуації для України. Києв все ще змушений співпрацювати з Білим домом в питаннях військової співпраці. Крім того, журналісти припускають, що Володимир Путін може спробувати максимально використати час, що залишився до завершення президентських повноважень Трампа, аби досягти військових успіхів в Україні.

На думку авторів, російський лідер може розраховувати, що після зміни політичної ситуації у США, зокрема напередодні виборів 2028 року, республіканська політика знову наблизиться до традиційної підтримки України. Тому Москва може намагатися досягти своїх цілей, поки вплив Трампа ще залишається значним.

Вибори в США

Як писав УНІАН, демократична партія здобула впевнену перемогу на проміжних виборах до Конгресу США та отримала контроль над обома палатами, відібравши більшість у республіканців. Успіх забезпечила передвиборча кампанія, зосереджена на темах корупції, зростання цін і критики політики Дональда Трампа, а також значна підтримка виборців у конкурентних округах і серед латиноамериканського населення.

Вибори також принесли низку історичних результатів, зокрема перемоги демократів у традиційно республіканських штатах і обрання першої темношкірої жінки-губернатора, першого відкритого гея-сенатора та першого сенатора-мусульманина.

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