На Тернопільщині УБОЗівці займалися вимаганням

Тернопіль. 12 травня. УНІАН. На Тернопільщині викрили працівників обласного управління по боротьбі з організованою злочинністю, які займалися вимаганням грошей.

Як розповіла кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, 26 березня 2011 року працівники УБОЗ, не маючи жодних підстав та приводів для перевірки, навідалися до підприємця з Чорткова. Жінка займалась роздрібною торгівлею запчастинами до автомобілів. «Убозівці» вручили їй листа з вимогою надати в управління ряд документів про здійснення нею підприємницької діяльності. Пізніше у приміщенні УБОЗу в Тернополі один із правоохоронців почав вимагати від жінки-підприємця 2 тис. грн. за невжиття заходів щодо виявлених в результаті незаконної перевірки порушень.

Жінка поскаржилась на вимагачів в СБУ. Як тільки підприємець передала обумовлену суму посередниці на одному з ринків обласного центру, цей факт відразу було зафіксовано.

Стосовно двох оперуповноважених УБОЗ обласного управління міліції слідчий прокуратури області за матеріалами відділу внутрішньої безпеки міліції та СБУ порушив кримінальну справу за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.