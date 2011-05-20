Міліція вилучила 2,2 кг бурштину-сирцю. Відео

Рівне. 20 травня. УНІАН. З початку року правоохоронці Рівненської області зареєстрували 47 осіб, які займались незаконним видобутком бурштину-сирцю.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Рівненській області, всього у затриманих вилучено 32 мотопомпи, як засоби видобування бурштину, майже 2,2 кг бурштину-сирцю на понад 2,5 тис. грн., три автомобілі та три мотоцикли.