У Рівному двоє в масках пограбували Приватбанк

Рівне. 23 травня. УНІАН. У Рівному двоє невідомих у масках вчинили розбійний напад на відділення Приватбанку на вул. Гагаріна, 67. Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, інцидент стався 21 травня близько 15.00.

«Співробітники міліції, які виїхали на місце пригоди, встановили, що двоє невідомих чоловіків в масках, погрожуючи пристроєм, зовні схожим на пістолет, незаконно відібрали майже 28 тис. грн. та зникли з місця пригоди. Співробітники банку фізично не потерпіли. Відвідувачів на той момент у приміщенні не було», – зазначив перший заступник начальника УМВС України в Рівненській області – начальник кримінальної міліції Микола Хватаймуха.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.3 статті 187 Кримінального кодексу (Розбій).

Ведеться слідство.