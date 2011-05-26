ГПУ виявила десятки митників з підробленими дипломами

Київ. 26 травня. УНІАН. Генеральною прокуратурою України при здійсненні правозахисної діяльності перевірена інформація Державної митної служби України про використання при оформленні на роботу працівниками цієї служби підроблених дипломів про вищу освіту.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, перевіркою було встановлено, що понад 20 осіб при оформленні на роботу до Держмитслужби України використали підроблені дипломи про вищу освіту. Окрім того встановлені факти привласнення такими особами під час роботи в митних органах фінансових коштів.

Усі особи, які використали підроблені дипломи про вищу освіту, звільнені з органів митної служби.

За результатами перевірки Генеральною прокуратурою стосовно посадовців Держмитслужби порушено три кримінальні справи за ознаками ч.3 ст.358, ч.2 ст.366, ч.1 ст.191 Кримінального кодексу України.

Інші матеріали для організації відповідних перевірок направлені до правоохоронних органів за місцем вчинення правопорушень.