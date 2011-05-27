В Черкаській області згорів склад продуктів

Черкаси. 27 травня. УНІАН. В Черкаській області в місті Умань сьогодні вночі згорів склад продуктів. Пожежа виникла по вулиці Дерев`янка на виїзді з міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі управління МНС в Черкаській області, про загорання рятувальників Уманського районного управління МНС повідомив охоронець сусіднього складу, який під час обходу території помітив дим, що виходив з-під шиферних листів покрівлі складу. Цегляна споруда площею 1000 кв. м, мала дерев`яні балки, тому вогонь ще до прибуття першого пожежного підрозділу встиг охопити 400 кв. м покрівлі будівлі. Пожежникам, які розібрали дах будівлі вдалось зупинити поширення вогню на усю покрівлю складу. Врятувати майно всередині охопленого вогнем складу не вдалось, оскільки почав обвалюватися дах і існувала загроза життю рятувальників.

Поруч із складом, що горів, на території бази знаходилися ще три склади, які пожежникам вдалось захистити від вогню. На місці пожежі працювало два підрозділи Уманського районного управління МНС, а також пожежна команда Міністерства оборони з місцевої військової частини. На місці події працює оперативна група обласного Управління МНС.

Склад орендували чотири уманські фірми, які використовували його для зберігання продуктів харчування.

Причина пожежі та збитки, наразі встановлюються.