Причиною захворювання людей у Маріуполі на холеру стала риба

Київ. 30 травня, УНІАН. Причиною захворювання людей у Маріуполі на холеру стали риба та морська вода.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, йдеться у повідомленні, за попередніми даними, захворювання сталося у 2 осіб внаслідок споживання морської риби, в 1 особи внаслідок потрапляння морської води в органи травлення.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня у м. Маріуполь Донецької області зареєстровано три окремих випадки захворювання людей на холеру, яких у стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовано до інфекційного відділення міської лікарні № 4.

Фахівцями СЕС розпочато епідрозслідування, здійснюються профілактичні та протиепідемічні заходи.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Донецькій області.