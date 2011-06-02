На Одещині голова ОСББ вимагала хабар від мешканців будинку

Одеська область. 2 червня. УНІАН. На Одещині правоохоронці затримали голову правління ОСББ, яка вимагала хабар від мешканки будинку за підключення водопостачання та електроенергії.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області прокуратурою Суворовського району міста Одеси порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно голови правління однієї зі спілок співвласників багатоквартирних будинків.

Вона вимагала та отримала 300 доларів США хабара від місцевої жительки за підключення водопостачання та електроенергії в її квартирі.