На Львівщині у медиків вкрали електрокардіограф
19:59, 14 червня 2011Кримінал
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З міської поліклініки
Львівська область. 14 червня. УНІАН. На Львівщині з приміщення поліклініки викрали електрокардіограф.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, зловмисники викрав з кабінету поліклініки у місті Золочів електрокардіограф вартістю понад 4 тис. грн.
Вжитими заходами особу зловмисника, яким виявився 48-річний мешканець міста Золочева, було встановлено. Речовий доказ вилучено.
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