В Україні вже офіційно працюють 34 стаціонарні пости ДАІ

Київ. 15 червня. УНІАН. В Україні вперше після 2005 року офіційно запрацювали 34 стаціонарні пости дорожньо-патрульної служби, закриті колишнім главою МВС Юрієм ЛУЦЕНКОМ.

Про це повідомляє газета ”Сегодня”.

Як відзначає видання, нинішнє керівництво МВС вважає, що такі пости забезпечують безпеку. «Водії знають, що попереду пост, тому, як мінімум, пристебнуться і не перевищуватимуть швидкість», - зазначають у МВС.

Як повідомляє Управління ДАІ, найбільше постів, по 4, відкрилося у Києві і Криму, а в решті регіонів - по 1-2. Газета «Сегодня» побувала на цих постах і з`ясувала, що один із столичних стаціонарних постів, окрім необхідної в роботі співробітників ДАІ техніки, оснащено душем, санвузлом, кондиціонером.