У Києві застрелився безробітний, якому відмовили в роботі

Київ. 18 червня. УНІАН. У Києві із саморобного вогнепального пристрою застрелився чоловік, якому в чергове відмовили у працевлаштуванні, пославшись на його 45-річний вік.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України, трагедія сталася вчора вранці у Солом’янському районі столиці.

За даними ЦГЗ, чоловік напередодні увечері зустрів з роботи дружину, поінформував її що йому в чергове відмовили у працевлаштуванні через його вік.

”Близько ж п’ятої години ранку жінка знайшла чоловіка в кімнаті мертвим із пораненням грудної клітини”, - зазначили у главку, зауваживши, що оперативна група, яка прибула до місця пригоди виявила поряд із чоловіком саморобний вогнепальний пристрій, з якого було здійснено постріл.

За фактом того, що сталося проводиться перевірка.