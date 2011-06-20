Печерський суд виніс вирок судді

Київ. 20 червня. УНІАН. Вироком Печерського районного суду м. Києва від 14 червня. 2011 р. колишню суддю Соснівського районного суду м. Черкаси визнано винною у зловживанні владою та службовому підробленні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Згідно з обвинуваченням, визнаним судом доведеним, засуджена у період часу з 2005 по 2007 роки склала та видала рішення у цивільній справі за позовом, який до суду не надходив і в судовому засіданні не розглядався. В подальшому вказане судове рішення та виданий на підставі нього виконавчий лист були використані при спробі рейдерського захоплення ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

Суд призначив винній основне покарання у вигляді 6 місяців арешту та штрафу в сумі 850 гривень та звільнив її від його відбування за амністією.

Державний обвинувач прокуратури міста орієнтував суд на призначення покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

На вирок суду уже підготовлено апеляцію, у зв’язку з м’якістю призначеного покарання.