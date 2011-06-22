У Львові школярі обікрали дитячий майданчик

Львів. 22 червня. УНІАН. У Львові троє школярів обікрали дитячий майданчик.

Як повідомили УНІАН у Личаківському райвідділі міліції Львова, до правоохоронців поступила заява про крадіжку з дитячого майданчика по вулиці Лисенка дитячого інвентарю. Серед викраденого – п’ять гойдалок, карусель та чотири лавочки. Всього на суму близько трьох тисяч гривень.

Вжитими заходами було встановлено, що крадіжку скоїло троє підлітків віком 14 та 16 років, мешканців Самбірського та Городоцького районів області.

Речові докази вилучено.