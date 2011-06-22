Львів вшанував загиблих молитвою, а не провокативними акціями

Андрій Садовий

Львів. 22 червня. УНІАН. 22 червня у Львові стало днем спільної молитви за загиблими, а не днем провокаційних акцій.

Міський голова Львова Андрій Садовий у коментарі УНІАН зазначив, що зберегти правопорядок у місті в День скорботи вдалося завдяки спільним скоординованим діям міської і обласної влади та представників органів внутрішніх справ.

«Львів завжди був, є і буде толерантним та культурним містом. Я знаю, що львів’яни та місцева влада завжди розуміли і усвідомлювали, що вшановувати загиблих треба молитвою і єднанням. Бо для нас 22 червня – це день скорботи і молитви за загиблими. Акції, політичні шоу тут не доречні.

Ми мали багато трагічних і неприємних уроків, зокрема, 9 травня. Я вірю, що ніколи більше чужосторонні сили не дозволять собі втручатись у наші справи і робити у нашому місті розбрат», - зазначив Андрій Садовий.

Мер Львова акцентував на тому, що попри заклики до всіх громадських організацій та політичних партій щодо спільної молитви на 22 червня, «ми знали, що планується багато провокацій».

«Вже з 20 червня отримали 9 заявок на проведення 22 червня масових заходів. Щоб уникнути протистоянь та провокацій, подали звернення до суду на заборону всіх акцій, окрім офіційних. І отримали справедливе рішення суду – акції заборонили», - наголосив мер Львова.

Андрій Садовий розповів, що першою було отримано заявку від Комітету «Євреї проти антисемітизму» та громадської організації «Євреї проти Гурвіца», про яку, за його словами, «авторитетні єврейські організації нічого не знають».

Пізніше надійшла заявка від громадської організації «Сокіл». Окрім того, надійшли заявки від організації «Євреї проти антисемітизму», організації «Сокіл». Також свої заявки подали Львівська обласна організація політичної партії «Наша Україна», Львівська обласна організація політичної партії «Українська національна асамблея», Всеукраїнська громадська організація «Руський рух України», Львівське міське відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів, Львівська обласна організація політичної партії «Україна соборна», Всеукраїнська громадська організація «За Україну, Білорусь і Росію», Партія Сталіна.

Він зазначив, що попри подані заявки, сплановані акції у Львові не відбулося.

«По-перше, є рішення суду, яке забороняє проведення таких заходів 22 червня у Львові. Окрім того, ми завчасно визначили формат вшанування подій 22 червня – спільна молитва за вбитими. Ми хотіли пом’янути їх сьогодні, просячи прощення за всі гріхи. Окрім того, 22 червня для нас – день, коли відкрилась страшна правда про злочини комуністів на Заході. Лише з молитвою та єднанням можна згадувати ці страшні події. Як можна влаштовувати гучні акції, коли інші люди зі сльозами на очах згадують своїх батьків. Я був переконаний, що сценарії 9 травня у Львові більше не повторяться», - наголосив мер.

На запитання «чому, все-таки, не було обіцяних бійок?», Андрій Садовий зауважив, що «жодна українська сила не була зацікавлена в тому».

«Ще напередодні 22 червня було створено координаційний штаб і громадським організаціям ми рекомендували не проводити жодних дій без погодження. Спільними скоординованими діями і міської влади, і обласної, і представників органів внутрішніх справ 22 червня став у Львові днем молитви та скорботи».