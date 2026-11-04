Окупанти запустили на Київ 'шахед' з агітаційними листівками: Мадяр показав фото

Агітаційні листівки містять QR-код з кіберфішингом і громадянам при знаходженні такого матеріалу радять не переходити за цим кодом.

Російські загарбники запустили на Київ ударний дрон з бойовою частиною і агітаційними листівками із закликом до киян. Однак, українським захисникам вдалося збити цей дрон. Про командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) повідомив у соціальній мережі Facebook.

Як відзначає Бровді, російський терор тилових міст України доповнюється ще й "психологічною турботою", оскільки "збитий над Україною ввечері, 4 листопада, "Шахед-агітатор" ніс на Київ підбурювальний агітаційний матеріал, ще й з пасткою кібер-фішингу при переході за QR-кодом".

Зокрема, біля бойових позицій 427 окремої бригади безпілотних систем "РАРОГ" було збито російський безпілотник, який був оснащений не лише бойовою частиною, а й набором агітаційних листівок від ворога.

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Як засвідчують оприлюднені командувачем Сил безпілотних систем фото, в агітаційних листівках йшлося про те, що в російській загарбницькій армії створено так звану "Українську добровольчу бригаду", і тепер окупанти нібито хочуть запитати у киян, як цю "бригаду" назвати.

Мадяр радить громадянам, у разі знаходження такої листівки, не сканувати її QR-код.

"Високо ймовірно, це ворожа пастка для викрадення ваших даних або зараження смартфона вірусом", - відзначив він.

Російська пропаганда

Як повідомляв УНІАН, Росія постійно поширює відверту брехню про війну проти України. Часто це робиться з метою психологічного впливу на населення.

У жовтні начальник російського генштабу окупаційних сил Росії Валерій Герасимов виступив з брехливою доповіддю, у якій звучали перебільшення про досягнення окупантів на фронті.

Також Росія активізувала кампанію з дезінформації в Польщі для розпалювання напруженості з Україною. Для цього використовуються суперечливі моменти між Варшавою та Києвом.

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