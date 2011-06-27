Сапери ведуть суцільне розмінування поблизу Севастополя

Севастополь. 27 червня. УНІАН. У Севастополі піротехніки за чотири дні знешкодили 2 тис. 430 вибухонебезпечних предметів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, вибухонебезпечні предмети були вилучені та знешкоджені впродовж 20-24 червня під час суцільного розмінування території другого кордону Мекензієвих гір та обстеження зруйнованих Інкерманських штолень.

Їхня загальна вага - 1,095 тонн. Так, було знешкоджено 2 авіабомби, 69 артилерійських снарядів, 35 мінометних мін, 8 одиниць інженерних боєприпасів, 66 гранат, 2 250 інших вибухонебезпечних предметів.

Всього з початку робіт в 2011 році піротехнічним загоном передано для знищення Управлінню МНС у Севастополі 6 тис. 956 вибухонебезпечних предметів загальною вагою майже 4 тонни.