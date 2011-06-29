Сьогодні на Донеччині горіла шахта
09:14, 29 червня 2011Кримінал
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Київ. 29 червня. УНІАН. Сьогодні о 2.43 у місті Кіровське Донецької області на ВАТ «Донецька паливно-енергетична компанія «Шахта «Комсомолець Донбасу» на глибині 580 м сталася пожежа.
У шахті працювало 334 гірники, повідомляє прес-служба МНС.
Роботу аварійної ділянки було призупинено. З аварійної ділянки
30 гірників виведено на поверхню. Жертв і постраждалих немає.
До гасіння пожежі залучено 6 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля. Причина пожежі встановлюється.
Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС в Донецькій області.
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