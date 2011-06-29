Сьогодні під Києвом пограбували АЗС

Київ. 29 червня. УНІАН. Сьогодні о 3-й годині ночі у смт Немішаєво Бородянського району Київської області двоє осіб у масках пограбували АЗС «Веста».

Зловмисники викрали сейф, у якому було більше 120 тисяч гривень, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області.

Як з’ясувалося, охорони, відеоспостереження та працюючої тривожної кнопки обладнано на АЗС не було.

За фактом злочину міліція Бородянського району порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

