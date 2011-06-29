Брифінг державного обвинувача у справі Тимошенко

Сьогодні о 16.00 у Генеральній прокуратурі відбудеться брифінг державного обвинувача у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Лілії ФРОЛОВОЇ.

Брифінг заступника генпрокурора Віктора ЗАНФІРОВА перенесено на наступний тиждень.

Про дату і час проведення буде повідомлено додатково.

Акредитація представників засобів масової інформації проводиться до 14.00 за телефонами: 200-78-56 та 200-75-55.