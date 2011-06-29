Брифінг державного обвинувача у справі Тимошенко
13:26, 29 червня 2011Кримінал
0 0
Сьогодні о 16.00 у Генеральній прокуратурі відбудеться брифінг державного обвинувача у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Лілії ФРОЛОВОЇ.
Брифінг заступника генпрокурора Віктора ЗАНФІРОВА перенесено на наступний тиждень.
Про дату і час проведення буде повідомлено додатково.
Акредитація представників засобів масової інформації проводиться до 14.00 за телефонами: 200-78-56 та 200-75-55.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter