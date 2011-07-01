На Херсонщині зафіксовано перший цього року укус каракурта

Херсон. 1 липня. УНІАН. У Херсонській області зафіксовано перший у цьому році укус отруйного павука.

Про це УНІАН повідомили УНІАН в прес-службі Управління МНС в Херсонській області.

Нещасний випадок стався увечері 29 червня в селищі Ставки Каланчацького району. 25-річну місцеву жительку павук, ймовірно каракурт, укусив на приватній присадибній ділянці. Постраждалу о 22.30 в стані середнього ступеню тяжкості було госпіталізовано у реанімаційне відділення Каланчацької районної лікарні.

За даними облуправління МНС, торік в області від укусів отруйних павуків постраждали 19 осіб, серед яких одна дитина.