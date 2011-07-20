Міліція не підтверджує, що вбитий у Донецьку чоловік - брат голови НБУ

Київ. 20 липня. УНІАН. Міліція не підтверджує, що вбитий у Донецьку чоловік є двоюрідним братом голови Національного банку України Сергія АРБУЗОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Донецьку начальник Ворошиловського РВВС Іван ЛАСКАВИЙ.

Перш ніж розповісти про деталі даного злочину, правоохоронець заявив, що це вбивство є побутовим.

За словами І.ЛАСКАВОГО, 18 липня о 18.30 до райвідділу міліції надійшло повідомлення від диспетчера ЖЕКу №3 про те, що на проспекті Грінкевича біля ЖЕКу «невідомий бігає з ножем». Коли на місце події прибули співробітники міліції, то виявили біля входу до ЖЕКу реанімаційний автомобіль швидкої допомоги і труп чоловіка з ножовим пораненням в області серця.

І.ЛАСКАВИЙ повідомив, що, за словами диспетчера ЖЕК, у житлоуправління зайшов п`яний чоловік, схопив її за волосся і погрожував відтинком металевої труби. На крик жінки в ЖЕК забіг один з мешканців будинку, забрав у п`яного трубу і спробував його заспокоїти. Між чоловіками зав`язалася бійка, потім, коли вони вже вийшли з будівлі, п`яний вийняв з барсетки ніж і спереду вдарив чоловіка, який захищав диспетчера.

«Постраждалий впав, а злочинець забрав трубу і пішов додому», - сказав І.ЛАСКАВИЙ.

За його словами, вбитим виявився Геннадій Сливний, 43-річний мешканець будинку, в якому розташовується даний ЖЕК.

«Постраждалий - це добропорядна людина, сім`янин, який суто випадково виявився на місці пригоди, він вийшов зі своєї квартири на вулицю буквально в капцях», - відзначив І.ЛАСКАВИЙ.

У загиблого, який працював водієм, залишилися сиротами двоє дітей у віці 6 років і 10 місяців.

Його вбивцю, 49-річного безробітного, міліція виявила одразу ж, він був у себе вдома «в неадекватному стані» і нічого не міг зрозуміло пояснити, повідомив І.ЛАСКАВИЙ.

«Злочинець був п`яний і скидався на зомбі», - сказав правоохоронець.

За його словами, того ж дня, 18 липня, зловмисника було затримано, і правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею «вбивство», Ворошиловський районний суд має визначити йому запобіжний захід.

На питання журналістів, чи може міліція підтвердити, що Г.Сливний є двоюрідним братом голови НБУ АРБУЗОВА, І.ЛАСКАВИЙ відповів: «Я не підтверджую цього факту».

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, «МВС України не підтверджує будь-яку інформацію щодо родинних зв`язків загиблого з українськими високопосадовцями».

«Смерть людини – це завжди горе, яке повинно викликати перш за все співчуття, а не бажання з`ясувати його соціальний статус та положення», - зазначається в повідомленні УЗГ МВС України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що в Донецьку вбито двоюрідного брата голови НБУ С.АРБУЗОВА.