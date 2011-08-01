Члена Banderstadt Ultras у Львові вбито через дівчину, – МВС

Львів. 1 серпня. УНІАН. Львівські правоохоронці затримали неповнолітнього юнака, який завдав ножові поранення одному з лідерів організації Banderstadt Ultras на прізвисько «Shalenyj», внаслідок чого потерпілий помер.

«Він затриманий. Це - неповнолітній. Його затримали за гарячими слідами, впродовж тієї ж доби, коли помер потерпілий», - повідомив 1 серпня речник ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук.

Д.Харчук заявив ZAXID.NET: «До футболу це (вбивство – ред.) абсолютно ніякого відношення не має». За його інформацією, затриманий образив дівчину. «Дівчина прослідкувала, де він живе. Виявилося – на вул. Січових Стрільців. Зателефонувала своїм друзям. Троє підійшли на вул. Січових Стрільців і викликали цього хлопця. Він взяв вдома ніж. Унаслідок сутички один помер, двоє отримали ножові поранення, і опинилися в лікарні. Затриманий ножових поранень не має», - повідомив Д.Харчук.

Речник ГУ МВС України у Львівській області додав: «Ведеться слідство. Порушено кримінальну справу».

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