Київські водії зможуть самі обрати номер для свого авто

Київ. 5 серпня. УНІАН. Київські автовласники зможуть під час реєстрації обрати потрібний номерний знак, повідомляє прес-служба столичної Державтоінспекції.

Згідно з повідомленням, у відділах реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ Києва над вікнами прийому документів знаходяться великі екрани, на яких перераховано понад 100 номерних знаків, що є в наявності. Водій має можливість обрати і отримати той номерний знак, який йому найбільше сподобався.

Окрім того, відтепер бажаючим обміняти старе водійське посвідчення на нове, на якому зазначено 50-річний термін дії, не потрібно вистоювати у чергах, щоб здати документи. З 1 серпня ДАІ запустила електронну здачу документів на обмін через Інтернет. На сайті управління ДАІ Києва (udai.kiev.ua) у розділі "корисна інформація" можна заповнити заяву на обмін.

Після розгляду такої заяви інспектором водієві призначають час, коли він зможе прийти з необхідними документами (паспорт, картка водія або довідка з ДАІ про видачу попереднього водійського посвідчення, права, меддовідки і 2 кольорові фотографії).

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