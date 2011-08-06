Працівника Управління захисту прав споживачів у Києві затримали за хабар

Київ. 6 серпня. УНІАН. Прокуратура столиці порушила кримінальну справу за хабарництво стосовно головного спеціаліста відділу контролю непродовольчих товарів Управління захисту прав споживачів у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.

За їх даними, посадовець одержав від директора підприємства хабара в розмірі 12 тис. грн. за невнесення до акту перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів всіх виявлених перевіркою порушень.

Справу порушено за ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). За вказане діяння передбачено максимальне покарання до десяти років позбавлення волі.