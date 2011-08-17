Мисливський сезон розпочато: у Кременчуці «вполювали»… людину

Київ. 17 серпня. УНІАН. На Полтавщині вже є перший постраждалий під час полювання - трагічний випадок стався під час полювання на березі річки Дніпро де було поранено 36-річного мисливця.



Як повідомили УНІАН в Управління зв’язків з громадськістю МВС України, 14 серпня до чергової частини Кременчуцького райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що до травматологічного відділення однієї з міських лікарень з проникаючим вогнепальним пораненням правого колінного суглобу доставлено 36-річного чоловіка, водія одного з підприємств міста.

«На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група райвідділу. Правоохоронці встановили, що вогнепальне поранення потерпілий отримав від 42-річного кременчужанина, з яким не тільки разом полювали на птицю, але й працювали на одному підприємстві», - зазначається у повідомленні.



Як інформує УЗГ, того дня, після безрезультатного початку полювання, мисливці розташувалися біля Дніпра за трапезою, яка «не обійшлася без міцних спиртних напоїв».

«Товарищі розійшлися у поглядах на певну ситуацію. В якості «залізного» аргументу 42-річний колега використав власну мисливську рушницю», інформує УЗГ.

Наразі потерпілий прооперований, його стан медики оцінюють як задовільний. Відносно його колеги вирішується питання про порушення кримінальної справи за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), яка передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі до трьох років.