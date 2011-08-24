На Донеччині свекруха замовила вбивство невістки

Донецьк. 24 серпня. УНІАН. Жителька Макіївки Донецької області шукала людину, яка змогла б за гроші вбити її невістку. Установивши замовницю вбивства й переконавшись у реальності її намірів, правоохоронці розробили оперативну комбінацію, у результаті реалізації якої затримали зловмисницю, задокументувавши її злочинні дії.

Про це УНІАН повідомили в обласному управлінні міліції.

Як повідомив начальник УБОЗ ГУМВСУ в Донецькій області Олексій Дикий, під виглядом посередника та потенційного виконавця незвичайного замовлення виступили оперативні працівники. Жінка нічого не запідозрила і розповіла чоловікам, як виглядає її невістка, де живе, коли повертається додому з роботи. На її вимогу виконавець повинен був позбавити жертву життя (спосіб умертвіння не обговорювався), зняти з неї всі цінності, забрати особисті речі, телефон і наявні при ній гроші й передати все замовниці, а тіло закопати.

Життя своєї 25-літньої невістки 50-літня свекруха оцінила в 2 тисячі гривень, але й цих грошей у неї не було, тому що ніде не працювала. Розплатитися з виконавцем вона планувала після того, як реалізує отримане після вбивства, плюс гроші із сумочки вбитої.

Доказом виконання замовлення повинні були стати фотографії, що фіксували процес і результат умертвіння.

У призначений час виконавець і посередник надали замовниці все, що зняли з нібито вбитої, і її фото. На них її закривавлена невістка з колото-різаними пораненнями переконливо виглядала мертвою. Замовниця повірила й передала чоловікам частину обіцяних за вбивство грошей. Відразу після цього вона була затримана співробітниками міліції.

За спробу вбивства відносно свекрухи-замовниці порушена кримінальна справа за ч.1 ст. 14, ч. 2 (п.6,11) ст.115 ККУ. Причину своєї ненависті до дружини рідного сина жінка чітко вказати утрудняється, погоджуючись із протокольним формулюванням "через давно сформовані неприязні побутові стосунки".