У Тернопільській області на хабарі взяли працівника військкомату

Тернопіль. 9 вересня. УНІАН. На Тернопільщині при одержанні хабара затримано працівника військового комісаріату.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, службовець одного з військових комісаріатів у Тернопільській області вимагав та отримав 1 тис. доларів хабара за вирішення питання про звільнення місцевого мешканця від призову на строкову військову службу.

За даним фактом військовою прокуратурою Тернопільського гарнізону порушено кримінальну справу. Триває досудове слідство.