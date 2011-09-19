У Кіровограді під час змагань з мотокросу загинув спортсмен
14:01, 19 вересня 2011Кримінал
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Бронзовий призер ЧЄ 2009 року
Кіровоград. 19 вересня. УНІАН. У Кіровограді вчора під час проведення відкритого Кубка міста серед юнаків та п`ятого етапу чемпіонату України з мотокросу на мотоциклах з коляскою загинув 14-річний спортсмен.
Про це кореспонденту УНІАН стало відомо з власних джерел.
Юнак народився у місті Димитрів Красноармійського району Донецької області, бронзовий призер чемпіонату Європи 2009 року.
Етап чемпіонату України з мотокросу на мотоциклах з коляскою проходив у рамках спортивних заходів з нагоди відзначення 257-ї річниці заснування Кіровограда.
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