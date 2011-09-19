У Кіровограді під час змагань з мотокросу загинув спортсмен

Кіровоград. 19 вересня. УНІАН. У Кіровограді вчора під час проведення відкритого Кубка міста серед юнаків та п`ятого етапу чемпіонату України з мотокросу на мотоциклах з коляскою загинув 14-річний спортсмен.

Про це кореспонденту УНІАН стало відомо з власних джерел.

Юнак народився у місті Димитрів Красноармійського району Донецької області, бронзовий призер чемпіонату Європи 2009 року.

Етап чемпіонату України з мотокросу на мотоциклах з коляскою проходив у рамках спортивних заходів з нагоди відзначення 257-ї річниці заснування Кіровограда.