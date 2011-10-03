На Львівщині затримано групу автозлодіїв

Львів. 3 жовтня. УНІАН. У Львівській області затримало автозлодіїв, що спеціалізувалися на дорогих, престижних іномарках.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, в їхньому «послужному списку», - більше десяти таких крадіжок. На рахунку цього угруповання і своєрідний «злодійський рекорд» - однієї ночі вони викрали одразу три автомобілі.

«Працювали» зловмисники як у Львові, так і області. Найбільше угонів фіксували в курортних містечках – Моршині та Трускавці.

Однієї ночі автозлодії встановили своєрідний «рекорд» - викрали одразу три престижні іномарки.

«Протягом двох годин вони скоїли декілька незаконних заволодінь транспортними засобами. Викрали позашляховики «Лексус», «Фольцфаген Тігуан» та автомобіль «Шкода Октавія», - зазначив старший слідчий по розслідуванню особливо важливих справ СУ ГУ МВС України у Львівській області Андрій Войтович.

«Організатор групи, як правило, займався взломом автомобілів. Інші учасники угруповання виконували роль другорядну. Хтось підшуковував авто, хтось спостерігав за дорогою», - зазначає майор міліції Андрій Войтович.

Крадені іномарки відганяли подалі від місця злочину. Тож затримати зловмисників «гарячими слідами» було практично неможливо. Та й самі постраждалі зверталися до міліції вже наступного дня. Адже помічали зникнення автомобіля лише вранці. За цей час викрадачі встигали переправити машину на чималу відстань.

«Діяли вони надзвичайно зухвало. Якщо не вдавалось завести двигун автомобіля, вони викрадали іншу машину, і вже за допомогою цього авто перетягували обрану іномарку до так званого «відстійника», за сотню кілометрів від місця злочину», - додав заступник начальника ГУ МВС України у Львівській області Сергій Нагачевський.

Далі іномарки готували на продаж - підробляли документи та перебивали номери агрегатів.

Правоохоронці вже розшукали частину викрадених автівок. Їх повернули власникам.

Затримали зловмисників на Жовківщині. Вони переховувались у приміщеннях закинутої ферми в одному із сіл району. У цій глухій місцині викрадачі облаштували справжнє сховище, де ретельно готувалися до кожного наступного злочину.

Правоохоронці вилучили тут справжній бандитський арсенал – цілий набір відмичок та сканерів, за допомогою яких зловмисники викрадали автомобілі. А ще - бронежилети, маски, з десяток наручників, чимало набоїв різного калібру.

Всі учасники цього угруповання, як виявилось, досвідчені кримінальники. У кожного за плечима по кілька судимостей.

Розслідування у справі вже завершено. Тож найближчим часом долю автовикрадачів вирішуватиме суд. За вчинене їм загрожує до 12 років за ґратами.