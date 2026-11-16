Російський удар по Комишувасі: завершено пошуки, названо кількість жертв

Семікін наголосив, що за кількістю загиблих це найстрашніший удар по Запорізькій області й один із найстрашніших в Україні.

72 людини загинули від російського удару по Комишувасі в Запорізькій області, повідомив виконувач обов’язків голови обласної адміністрації (ОВА) Михайло Семікін в Telegram.

"За кількістю загиблих це найстрашніший удар по Запорізькій області й один із найстрашніших в Україні. Трагедія, яка назавжди залишиться болем для нашого регіону та всієї країни", - написав Семікін.

Він нагадав, що 2 листопада ворог поцілив керованими авіабомбами по гуманітарному хабу в центрі селища, куди люди прийшли по допомогу.

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"Два тижні рятувальники, поліцейські та інші служби працювали серед завалів під загрозою нових ударів. Дякую кожному, хто всі ці дні робив усе можливе, щоб знайти тіла всіх загиблих", - додав виконувач обов’язків голови Запорізької обласної адміністрації.

Семікін проінформував, що пошукову операцію на цю мить завершено. Однак, встановлюється доля чотирьох людей, зниклих безвісти.

За його словами, четверо поранених продовжують лікування. На жаль, п’ята поранена, жінка, померла в лікарні.

"Неможливо знайти слова, які полегшать біль тих, хто втратив найдорожчих. Щиро співчуваю кожній родині. Світла пам’ять усім загиблим", - написав Семікін.

Удар по Комишувасі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що військовий експерт Геміш де Бреттон-Гордон в статті The Telegraph зазначив, що масовані російські атаки на українські міста, зокрема, на цивільні об'єкти, демонструють, що Кремль продовжує використовувати страждання мирного населення як інструмент війни. Експерт підкреслив, що удар по цивільних без будь-якої військової мети є воєнним злочином. Де Бреттон-Гордон також звернув увагу на посилення російських атак по енергетичній інфраструктурі України напередодні зими. На його думку, таким чином російський диктатор намагається зламати опір українців, позбавляючи їх електроенергії, тепла та нормальних умов життя.

Також ми писали, що Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони ідентифікувало російських військових, які мають відношення до авіаудару по школі в Комишувасі. За даними воєнної розвідки, удар по Комишувасі спланував полковник Федір Володимирович Зубако, начальник групи вогневого ураження штабу угруповання військ "Днєпр" російської окупаційної армії. Для скоєння воєнного злочину росіяни залучили чотири літаки Су-34. Українська розвідка встановила російських льотчиків, які здійснили бомбардування.

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