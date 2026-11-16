iPhone 18 Pro порівняли з iPhone 15 Pro в іграх: наскільки зросла продуктивність

У деяких іграх продуктивність зросла більш ніж утричі.

За три роки Apple помітно просунулася в розвитку ігрового потенціалу своїх смартфонів. Це показало порівняння iPhone 15 Pro та iPhone 18 Pro, проведене порталом GSMArena.

У тестуванні використовували кілька вимогливих ігор, зокрема Resident Evil, Death Stranding, Assassin’s Creed, Hitman та Control. У GSMArena зазначають, що саме з виходом iPhone 15 Pro та чіпа A17 Pro на смартфонах Apple з’явилися AAA-ігри консольного рівня. Але навіть тоді флагманський пристрій ледве справлявся з деякими з них.

Найпоказовіший результат отримано в Resident Evil Village. На максимальних налаштуваннях графіки iPhone 15 Pro видавав усього 22–24 FPS із постійними ривками. iPhone 18 Pro в тих самих умовах забезпечував близько 50 FPS. При переході на збалансований режим старий смартфон утримував 30 FPS, тоді як новий досягав стабільних 60 FPS.

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У Resident Evil 4 різниця виявилася меншою. Гра не дозволяє змінювати роздільну здатність, частоту кадрів та якість графіки, тому на обох пристроях вона працює практично однаково – у 30 FPS. Хоча iPhone 18 Pro швидше завантажує рівні та рідше гальмує під час переходу між локаціями.

У Death Stranding перевага новинки також виявилася очевидною. iPhone 15 Pro втрачає продуктивність у масштабних боях і під час швидкого переміщення по відкритому світу. iPhone 18 Pro утримує стабільні 30 FPS навіть у найвимогливіших сценах.

На окрему увагу заслуговує Control Ultimate Edition. Гра підтримує трасування променів, яке недоступне на iPhone 15 Pro. Натомість новий смартфон здатний забезпечувати стабільні 30 FPS на максимальних налаштуваннях із трасуванням променів. За словами журналістів, досягти такого результату не вдається навіть на Steam Deck та Xbox Series S.

У GSMArena зазначають, що одним із головних обмежень iPhone 15 Pro стало 8 ГБ оперативної пам’яті. Для сучасних консольних портів цього обсягу часто недостатньо, через що смартфону доводиться постійно підвантажувати дані, що спричиняє ривки та збільшує час завантаження. У iPhone 18 Pro встановлено вже 12 ГБ оперативної пам’яті, а також покращено систему охолодження.

При цьому у нового покоління є інша проблема: багато розробників не адаптують свої ігри під більш потужне обладнання. Деякі проєкти обмежені 30 FPS і не дають можливості змінювати графічні налаштування. Тому навіть чотирикратного приросту обчислювальних можливостей недостатньо, щоб користувач завжди бачив істотну різницю.

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