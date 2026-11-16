Відомий техноблогер назвав найкращі та найгірші процесори для купівлі у 2026 році

Список розділили на 9 основних категорій: від ідеальних до тих, які не варто розглядати навіть за умови обмеженого бюджету.

Автор YouTube-каналу ScatterVolt склав рейтинг актуальних процесорів, доступних для придбання в листопаді 2026 року. До списку увійшли десятки моделей AMD та Intel, які експерт розподілив на 9 категорій: від ідеальних до тих, які не варто розглядати навіть за умови обмеженого бюджету.

Лідерами рейтингу стали одразу два процесори AMD – Ryzen 5 7500F і Ryzen 7 7800X3D. Обидва отримали найвищу оцінку "SS" завдяки вдалому поєднанню ціни-продуктивності. Перший вважається чудовим вибором для доступної ігрової збірки, а другий підійде для високопродуктивних систем.

Найкращі процесори: категорії S та А

До наступної категорії "S" потрапили моделі, які також вважаються одними з найвдаліших пропозицій на ринку, хоча й не дотягують до лідерства.

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Серед них – Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 9 9850X3D, Ryzen 5 9500F, Ryzen 7 7700 та Ryzen 7 7700X3D. Від Intel у цій групі опинився Core Ultra 5 250K Plus.

Трохи нижче розташована категорія "А". Це гідні рішення, які стануть хорошою основою для ігрових систем. До цієї групи увійшли Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 5 7500X3D, Core Ultra 7 270K Plus та Ryzen 7 5800X3D, який AMD нещодавно повернула на ринок.

Непогані варіанти, але лише зі знижкою

Категорія "B" об’єднує моделі, які цілком справляються зі своїми завданнями, але не завжди виправдовують свою вартість. ScatterVolt радить звертати на них увагу насамперед під час великих розпродажів.

До цього списку потрапили Ryzen 5 7600X3D, Ryzen 5 5600, Ryzen 5 5500F, Ryzen 5 9600, Core Ultra 5 225F, Core i5-14600K, Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 5 5600X3D, Ryzen 5 5500X3D, Ryzen 5 7600X, Ryzen 9 9950X3D та Ryzen 7 9700F.

Далі йде категорія "C" з процесорами, які оглядач вважає міцними середнячками. Вони не обов’язково погані самі по собі, але на тлі альтернатив виглядають менш привабливо. Серед них – Core Ultra 5 245K, Ryzen 9 9900X3D, Core i5-14400F та Ryzen 9 7950X3D.

Які процесори краще не купувати

Категорії "D" та "E" відведені для процесорів, які не можуть похвалитися хорошим співвідношенням ціни та продуктивності. Йдеться про Ryzen 7 5700X, Intel Core i9-14900KS/F, Ryzen 5 5500, Ryzen 9 7900X3D, Ryzen 5 5600X, Core Ultra 7 265K, Ryzen 9 9950X, Ryzen 5 8400F, Ryzen 9 7950X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 5 5600XT, Ryzen 7 8700F, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 5800XT та Ryzen 9 7900X.

У самому низу опинилися дві групи – "F" і Garbo, остання буквально означає "сміття". До категорії F блогер відніс Core Ultra 9 285K, Ryzen 9 5900X, Ryzen 9 5900XT та Ryzen 9 5950X.

Найгіршими процесорами усього рейтингу визнано Intel Processor 300 та AMD Ryzen 7 5700. Перший отримав негативну оцінку через лише два обчислювальні ядра. Другий, незважаючи на назву, є урізаною версією Ryzen 7 5700G без вбудованої графіки і за рівнем продуктивності ближчий до Ryzen 5 5500.

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