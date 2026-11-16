Речник Кремля погодився з президентом США, що Росія діє в Україні "м'яко".

В Кремлі відреагували на слова президента США Дональда Трампа, що російський диктатор Володимир Путін міг би бути набагато жорсткішим щодо України, але "трохи пом'якшує свою позицію". Зокрема, речник очільника Кремля Дмитро Пєсков погодився з думкою Трампа, повідомляють росЗМІ.

"Можна погодитися з президентом Трампом, адже можна діяти набагато жорсткіше", - сказав він журналістам.

Атаки РФ по Україні: останні новини

Водночас, варто нагадати, що лише за останні кілька місяців Росія завдала цинічних ударів по цивільній інфраструктурі.

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Зокрема, 2 листопада в селищі Комишуваха, Запорізької області російські окупанти атакували керованими авіабомбами гуманітарний хаб в момент, коли там знаходилися люди, що прийшли отримати допомогу.

Виконувач обов’язків голови Запорізької обласної адміністрації Михайло Семікін повідомив, що станом на понеділок, 16 листопада, відомо, що в результаті цієї атаки загинуло 72 людини.

Наразі четверо поранених продовжують лікування, а п'ята жінка, яку госпіталізували, на жаль, померла.

Семікін додав, що пошукову операцію, яка тривала два тижні, завершено. При цьому, встановлюється доля чотирьох людей, зниклих безвісти.

Також ми писали, що 29 жовтня ворог завдав удару реактивним БПЛА по залізничному вокзалу в Дніпрі. Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомляв, що загинуло 13 людей, ще п'ятеро дістали поранення. Росіяни атакували дроном перон, де стояли звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський потяг.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що це не перший випадок терористичних ударів Росії по цивільному населенню України після того, як з деяких російських олігархів та енергетики було знято санкції.

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