У МВС кажуть, що не отримували доручення на розшук Мельниченка

Київ. 7 жовтня. УНІАН. У Міністерстві внутрішніх справ України не отримували будь-якого доручення на розшук колишнього майора Управління держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА.

Про це УНІАН повідомила начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Вікторія КУШНІР.

«Будь-якого доручення та орієнтировки на цю особу ми не отримували», - сказала вона, зауваживши, що також будь-яких документів на розшук М.МЕЛЬНИЧЕНКА українське бюро Інтерполу у своєму розпорядженні не має.

Разом з тим, В.КУШНІР не виключила, що відповідні дії з цього приводу можуть вчиняти співробітники СБУ, оскільки, як їй відомо, «справа МЕЛЬНИЧЕНКА перебуває у провадженні цієї спецслужби».

