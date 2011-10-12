Генпрокурор проведе розширене засідання колегії відомства

Про законність і водні ресурси

Київ. 12 жовтня. УНІАН. Завтра, 13 жовтня, генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА проведе розширене засідання колегії відомства про стан законності та правозахисної діяльності у сфері водних ресурсів. Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, захід розпочнеться о 10.00 у приміщенні Національної академії прокуратури України (Адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 81Б).

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