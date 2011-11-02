Міліція поки що не зафіксувала порушень порядку біля Кабміну
14:28, 02 листопада 2011Кримінал
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Під час акції чорнобильців
Київ. 2 листопада. УНІАН. Міліція поки що не зафіксувала порушень громадського порядку під час акції чорнобильців біля Кабінету міністрів у Києві.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві.
Водночас, як передає кореспондент УНІАН, наразі в акції протесту чорнобильців біля будівлі уряду беруть участь понад 200 осіб.
Правопорядок охороняє незначна кількість міліції.
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