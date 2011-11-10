На Буковині головний лікар годував хворих непридатними продуктами

Чернівці. 10 листопада. УНІАН. Прокуратура Чернівецької області порушила кримінальну справу проти головного лікаря обласної «Лікарні швидкої медичної допомоги» за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) і ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Сьогодні ж його доправили до ізолятора тимчасового тримання (ІТТ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Чернівцях повідомив прокурор області Петро КОВАЛЬ, додавши, що cьогодні ж головного лікаря доправлено до ізолятора тимчасового тримання (ІТТ).

За словами П.КОВАЛЯ, встановлено, що головний лікар в період із січня по жовтень 2011 року «умисно вчинив дії, які явно виходили за межі наданих йому прав та повноважень». Без проведення тендерних процедур він закупив у суб’єктів господарювання продукти харчування на суму понад 450 тис. грн. Крім того, в лікарні виявлені підписані її керівником фіктивні договори на поставку товарів із кількома приватними підприємцями.

За словами прокурора області, у лікарні також грубо порушено вимоги Закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Зокрема, на складі харчоблоку лікарні на час перевірки вилучено томатну пасту загальною вагою понад 64 кг та крупу ячнєву, термін придатності яких минув далеко до часу поставки в лікарню. Причому встановлено, що понад 20 банок цієї пасти уже використано для приготування їжі хворим.

За словами прокурора, керівник лікарні затриманий в порядку ст.115 КПК України, проводиться досудове слідство.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, П.КОВАЛЬ повідомив, що затриманий головний лікар намагався через знайомих колег (медиків) сфабрикувати довідку, що йому не можна перебувати у слідчому ізоляторі за станом здоров’я. Водночас П.КОВАЛЬ зазначив, що інші лікарі «дали абсолютно протилежні висновки».

На уточнююче запитання, чому виникла необхідність взяти під варту головного лікаря, прокурор області відповів, що «своїми діями затриманий представляє суспільну небезпеку, посягаючи своїми діями на здоров’я і життя хворих стаціонару».