В Одесі обстріляли автомобіль редактора газети

Одеса. 22 листопада. УНІАН. Сьогодні вранці невідомі особи обстріляли автомобіль редактора муніципальної газети «Одеський вісник» Григорія КВАСНЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на сесії міськради Одеський міський голова Олексій КОСТУСЄВ.

Втім, як зазначив мер, редактор не постраждав.

Як уточнив УНІАН керівник Відділу зі зв`язків із громадськістю УМВС України в області Владимир ШАБЛІЄНКО, під час огляду автомобіля Г.КВАСНЮКА Сevrolet Lacetti дійсно було виявлено два кульові отвори на передніх і задніх дверцятах авто. Вистріли були зроблені у той момент, коли Г.КВАСНЮКА в автомобілі не було.

Фахівці МВС, що виїхали на вулицю Філатова, 70, де сьогодні о 09.05 були виявлені кульові отвори в кузові автомобіля, знайшли на місці події патрон калібру 9 мм, імовірно від пістолета системи Макарова.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом обстрілу автомобіля.

Як повідомлялося, у квітні поточного року депутата міськради від партії «Родина» Г.КВАСНЮКА було призначено новим керівництвом мерії редактором газети «Одеський вісник».